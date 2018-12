Polderdorpen hebben eindelijk coalitie Alfons Schryvers

30 december 2018

20u04 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Als laatste Antwerpse district is er ook voor het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo een coalitie afgesloten. De N-VA gaat er in zee met CD&V en de coalitie krijgt de steun van raadslid An Van Uffelen die om persoonlijke redenen haar partij het Vlaams Belang de rug toekeert en zetelt als onafhankelijk raadslid.

De kaarten in het polderdistrict lagen heel moeilijk. Van de 15 te verdelen zetels behaalde de N-VA er 6, de nieuwe beweging PRO2040, met vooral uittredende sp.a-mandatarissen, veroverde 4 zetels, het Vlaams Belang eveneens 4 zetels en de CD&V behaalde 1 zetel. Om een meerderheid te behalen moet de nieuwe bestuursploeg over minimum 8 zetels beschikken. Na verkennende gesprekken met alle betrokken partijen was het de intentie van N-VA, als grootste partij, om verder te praten met PRO2040 en CD&V. “We hebben er alles aan gedaan om tot een brede coalitie te komen en keer op keer aangedrongen op nieuwe gesprekken, maar een tripartiete met PRO2040 zat er niet in. De oplossing kwam er via raadslid An Van Uffelen die om persoonlijke redenen met haar partij (VB) brak en zich zonder bijkomende voorwaarden achter het project van N-VA en CD&V kon scharen”, zeggen Rudi Sempels, voorzitter N-VA en Marcel Paardekam, voorzitter CD&V.

De nieuwe bestuursploeg zal geleid worden door Carl Geeraerts, Rudi Sempels en Pascale De Langhe namens N-VA Polder en Sandra Suykerbuyk namens CD&V. De voordrachtsakte voor de districtsschepenen werd inmiddels ondertekend. Welke bevoegdheden de respectieve districtsschepenen zullen opnemen wordt op een later tijdstip beslist. De vorige dagen werd door beide partijen hard gewerkt aan de redactie van een nieuw bestuursakkoord. Dat wordt nu gefinaliseerd. Op 8 januari volgt de eedaflegging van de nieuwe bestuursploeg.