Polderdorpen bewijzen dat het gansrijden levendiger is dan ooit “Deze traditie zit verankerd in de ziel van elke polderbewoner” Alfons Schryvers

03 maart 2019

19u32 11

In de Antwerpse Polderdorpen is de eeuwenoude folklore van het gansrijden levendiger dan ooit. Wie dacht dat het spel zou uitsterven, heeft het mis voor. Sinds dit weekend lopen er vijf nieuwe koningen van het gansrijden rond. Die werden telkens, zwaar emotioneel aangedaan, gekroond onder het gejoel van honderden supporters. In Zandvliet waren dat Peter Brusten (54) en Rob De Vree (25). In Berendrecht werden Dave Thys (45) en Vincent Koch koning van hun maatschappij en de Stabroekse gansrijders kroonden Jelle Adriaenssens.

De drukte van het koningsrijden bracht honderden supporters op de been waarvan de meeste getooid in de kleuren van hun maatschappij. Tijdens het folkloristische spel moeten deelnemers al rijdend de kop van een gans proberen af te trekken. Wie daar in slaagt wordt een jaar lang koning van zijn maatschappij. In totaal zijn er in de polder negen maatschappijen actie. Rik Hendrickx, voorzitter van de Zandvlietse gansrijders, is niet verwonderd dat de belangstelling voor het gansrijden blijft toenemen. “Na de onteigeningen, en afbraak, van sommige polderdorpen hebben de gansrijders het vroegere dorpsleven gered en daar ben ik fier op. Gansrijden is het bindmiddel om alle vroegere poldertradities in stand te houden en zit verankerd in de ziel van de polderbewoners. Bij veel inwoners is de belangstelling voor het gansrijden door gegeven van generatie op generatie. Er is zelfs een wachtlijst van kandidaten bij de verschillende maatschappijen uit de Antwerpse polderstreek, met daarop een vijftigtal namen. Of ze ooit zullen mogen meedingen naar de koningskroon is onzeker, maar toch blijven ze enthousiast. Dat is toch geweldig”. De Lollemannen, de oudste ruiters van De Nieuwe Gans, waren in Berendrecht zaterdag een eerste keer aan het feest. Er traden 26 ruiters in het strijdperk. Hier werd Dave Thys al voor de vierde maal gekroond tot koning van zijn maatschappij. Tegelijkertijd werd Peter Brusten op de Botermarkt in Zandvliet, de nieuwe koning van de Veteranen.

Vervlogen sfeer

In Zandvliet keken zondag heel wat buitenlandse werknemers van de omliggende havenbedrijven hun ogen uit. Gewapend met foto- en videocamera’s zagen ze, samen met een massa polderbewoners, hoe Rob De Vree tot nieuwe koning werd gekroond van de Jonge Ruiters Vermaak na Arbeid. Hij gaf er 33 andere ruiters het nakijken. Rob was al koning in 2016 en keizer in 2018. In Berendrecht waren 28 ruiters van De Nieuwe Gans op de afspraak. Na een stevige ruk aan de nek wist Vincent Koch, omstreeks 18.30 uur, er zowel het net om de gans als de kop samen te trekken. Na zijn studies aan de hogere landbouwschool werkt Vincent al twee jaar op de bio-boerderij in de Berendrechtse Opstalpolder. Samen met Rob De Vree, uit Zandvliet, zijn ze de kloppen mannen op het keizerschap. De Dorpsstraat, in het centrum van Stabroek, werd ingenomen door 35 ruiters. In Stabroek hadden de organisatoren wel een bijzonder taaie gans aan de galg hangen. Het was pas iets na 19 uur dat Jelle Adriaenssens er de kop kon trekken. Hij werd er voor de tweede maal koning van de Stabroekse gansrijders. Terwijl buiten de ganzenrijders zich overal uitsloofden, heerste er in de omliggende cafés een uitgelaten sfeer. Gelegenheidsmuziekbandjes trokken van café naar café, waar de aanhangers van de verschillende verenigingen uit volle borst de klassiekers meezongen. “Dit is een sfeer die je nergens meer kan vinden en dat maakt het gansrijden uniek. Daarom komen wij graag naar hier. Het is een beetje als Bokrijk”, aldus Jan Robyns uit Brasschaat. Het seizoen wordt afgesloten op zondag 7 april in Zandvliet. Dan strijden alle koningen voor de titel van keizer. De hoogste eer die een gansrijder kan behalen.