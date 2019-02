Polderdistrict wil bereikbaar en leefbaar blijven Alfons Schryvers

20 februari 2019

10u51 0

Maatregelen op de A12 Havenweg en een extra oprit ter hoogte van Zandvliet moeten het verkeer in de polderdorpen beperken. Daarnaast wil het nieuwe districtsbestuur meer inwoners op de fiets door ontbrekende fietspaden aan te leggen. Dat zijn enkele belangrijke onderdelen uit het beleidsplan voor het district Berendrecht Zandvliet en Lillo.

In de beleidsnota van het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo staat een groot hoofdstuk om de huidige, en toekomstige, mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Op de A12 moeten maatregelen komen voor geluid en visuele hinder aan te pakken. Een capaciteitsuitbreiding, door een aanpassing van de middenberm, kan een oplossing bieden om het verkeer vlotter te verwerken. Daarnaast moet het op- en afrittencomplex Zandvliet aangepakt worden. Het district wil een handhaving op het inhaalverbod voor vrachtwagens en een geluidsmuur, in absorberende materialen, aan beide zijden van de A12. Om de lokale mobiliteit aan te pakken voorziet het district verhoogde inrichtingen, of wegversmallingen, aan de ingangen van de zones 30 en in straten zonder voetpaden of met smalle voetpaden waar op geparkeerd wordt zoals Walenhoek, Binnenpad, Windmolenweg en Berendrechtsvoetpad. Dezelfde ingrepen wil het district ook invoeren op kruispunten met fietsroutes zoals in de Zuidvest, De Keyserhoeve, Zandvlietse Dorpstraat en Berendrechtsvoetpad. Een oplossing hoeft niet altijd duur te zijn en kan met een bus kussen en paaltjes zoals aan de Bremschool.

Ontbrekende fietspaden

Trage verbindingen worden fietsvriendelijker gemaakt maar zeker niet opgewaardeerd naar een volwaardige straat. Hier denkt het district vooral aan de Gaspeldoornstraat, Windmolenweg of de dwarsverbinding Monnikenhofstraat-Steenovenstraat, langs de kapel van de Hagelberg. Op termijn worden ontbrekende fietspaden aangelegd zoals een volwaardig tweerichtingsfietspad in de Steenovenstraat, in de Antwerpsebaan tussen de Steenovenstraat en de Zandweg en in de Antwerpsebaan tussen café Molengeest tot aan de Buitenmolenweg. Bedoeling is ook een aansluiting te realiseren op de fietsostrade richting Ekeren. Het gedeelte van de Kalmthoutsebaan, langsheen de Ruige Heide, zal verkeersvriendelijker gemaakt worden voor fietsers. Zo ontstaat een recreatieve en functionele fietsverbinding richting Gaspeldoornstraat, Bos en de camping Ruige Heide.

Plukboerderij

Het district wil de bedreigde Opstalpolder behouden en toegankelijk maken voor zachte recreatie en natuurvriendelijke landbouw. Ook de mogelijkheid tot natuur en biologische landbouw moet er behouden blijven. Het district wil er per definitie geen natte natuur. Indien er toch dergelijke ingrepen komen moeten de grondwerken in functie van het waterpeil staan zodat aanpalende bewoners geen natte voeten krijgen. Het district wil een herbestemming van kleinschalige landbouwpercelen die zich tussen, en tegen, de woonwijken bevinden. Dat moet gebeuren in functie van kleinschalige natuur- en mensvriendelijke landbouw. Meer specifiek denk het district aan een plukboerderij waar inwoners terecht kunnen om hun verse groenten zelf uit de grond te halen.