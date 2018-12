Polderbewoners nemen massaal afscheid van hun graaf “Alle mensen waren voor jou even belangrijk” Alfons Schryvers

14 december 2018



Met een anderhalf uur durende plechtigheid is in de Zandvlietse Sint Gertrudiskerk afscheid genomen van graaf Daniël Le Grelle (96). Het werd een emotionele viering waarbij heel wat sprekers Daniël bedankten voor zijn inzet om de polderdorpen te bewaren. “Er zullen ongetwijfeld nog veel mensen over jou blijven praten en zo blijf je nog lang in ons midden” sprak zijn zoon Roland.

De Berendrechtse graaf overleed op 8 december. Hij was een halve eeuw de figuur van de Antwerpse Polder en schreef een stukje Antwerpse geschiedenis. Le Grelle, door zowat iedereen ‘de Graaf’ genoemd was 30 jaar Antwerps gemeenteraadslid en verdedigde daar, met hand en tand, de belangen van de Antwerpse polderdorpen die moesten wijken voor de havenuitbreiding. De polderdorpen dorpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo Fort werden mede door hem van de afbraak gered en dat hadden, zonder hem, wellicht ook delen van Stabroek moeten ondergaan. Op het einde van zijn politieke loopbaan was Le Grelle nog zes jaar districtsburgemeester voor Berendrecht Zandvliet en Lillo. Hij stichtte de Heemkundige Kring, het Poldermuseum en wist het door hem geliefde Reigersbos te bewaren. De graaf was een man die, zowel de gewone man als, de groten der aarde ontmoette en hen niet zelden wist te charmeren. Polderbewoners noemden hem “hun graaf” en spraken hem aan met de voornaam. Met Le Grelle verdwijnt één van de meest opmerkelijke polderfiguren.

Emotionele viering

De Zandvlietse Sint Gertrudiskerk was gevuld met veel politici zoals de Stabroekse burgemeester Rik Frans, zijn collega van Berendrecht Carl Geeraerts, oud Stabroekse burgemeester Alida De Bie en de vroegere Antwerpse schepenen Marc Wellens, Luc Bungeneers en Philip Heylen. Daarnaast waren er verschillende bedrijfsleiders en vooral veel polderbewoners. “We hebben het geluk gehad om vader lang in ons midden te hebben en hij is tot het einde in het Reigersbos gebleven om over zijn geliefde reigers te kunnen waken. De natuur is van iedereen was één van je bekende uitspraken. Je pleitte al lang om milieubelangen, vooruitgang en economie te combineren” zei dochter Dian. Zoon Roland omschreef Daniël als zijn beste kameraad. “Je hebt zoveel van jezelf gegeven zodat we ons aan veel kunnen vastklampen. Veel mensen zullen nog veel over jou praten en zo blijf je nog lang in ons midden. Strijden, maar met overleg, was belangrijk voor jou. Daarom heb je ook, over de partijgrenzen heen, de polderdorpen kunnen redden. Je strijd en doorzettingsvermogen waren legendarisch en alle mensen waren voor jou even belangrijk en je zag onmiddellijk het goede in iedereen”. Oud-Antwerps schepen Philip Heylen omschreef Daniël als iemand die geschiedenis ademde en tegelijkertijd vooruitstrevend was. “Hij was vooral een man van het volk en ging door waar anderen er al lang de brui aan zouden gegeven hebben. Het behoud van de polderdorpen was zijn strijd”. Na de afscheidsviering werd graaf Daniël Le Grelle bijgezet in de familiekelder op de Berendrechtse begraafplaats in de schaduw van zijn geliefde Reigersbos.