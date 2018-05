Polder proeft Zandvliet-wijn uit Zuid-Afrika 18 mei 2018

In de Monnikenhoeve te Berendrecht was het een overrompeling voor het evenement de 'Polder proeft'. Aanwezigen konden er van wijn, gebak, bier, vis, braaiworst en zoveel meer genieten. Alle aangeboden gerechten hadden rechtstreeks, of onrechtstreeks, te maken met de Antwerpse polderstreek. Een opvallend standje was dat van de Berendrechtse wijnhandelaar Halewijn De Lie. Hij is gespecialiseerd in wijnen uit Zuid-Afrika en serveerde de gasten wijnen van het goed 'Zandvliet'.





(FSE)