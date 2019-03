Ploeg Rood-Wit wint quiz van Zandvliet Sport Alfons Schryvers

11 maart 2019

Voetbalclub Zandvliet Sport organiseerde haar jaarlijkse quiz. Het werd al snel duidelijk dat een veelzijdigheid van de ploegen een doorslaggevende rol zou spelen. Veertien ploegen bogen zich over verschillende gevarieerde vragenrondes. De rode draad doorheen de quiz was voor de oudere deelnemers een kolfje naar hun hand. Hiervoor moesten de deelnemers immers op zoek naar de naam van een bekende Poldernaar. Hiervoor werd na elke ronde een nieuwe vraag afgevuurd op de deelnemers. Eén ploeg slaagde er zelfs in om na de eerste hint de befaamde wielerkampioen Frans Brands te achterhalen. De quiz werd uiteindelijk gewonnen door de ploeg Rood-Wit gevolgd De Killers en De Witte Raven. Ook volgend jaar staat er een nieuwe quiz op het programma van Zandvliet Sport.