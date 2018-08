Picknick in het teken van eerste Wereldoorlog 06 augustus 2018

Het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo herdacht de bevrijding van de Groote Oorlog met een gezellige picknick op het grasplein aan de bibliotheek in de wijk Viswater in Berendrecht. Een dekentje en een heerlijk gevulde picknickmand, meer was er niet nodig voor een relaxte zomerdag. De organisatoren zorgde ook voor randanimatie met muziek en volksspelen. Deelnemers aan de picknick konden, in een tentoonstelling, eveneens kennis maken met bijzondere oorlogsverhalen van heldhaftige districtsbewoners. Ongeveer honderd polderbewoners waren op de afspraak. Daarvan hadden er een 80 vooraf een picknickmand besteld. De rest zorgde voor eigen hun eigen ontbijt. Onder de deelnemers was ook de jonge Victor Patteet uit de Antwerpsebaan in Berendrecht. Hij stond in oktober nog in de kijker toen hij 3 maal kampioen werd in badminton. (FSE)