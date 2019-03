Peter Brusten is koning gansrijden bij Veteranen Zandvliet Alfons Schryvers

02 maart 2019

19u56 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Op de Botermarkt in Zandvliet is bij het gansrijden de 54-jarige Peter Brusten koning geworden van de Zandvlietse Veteranen.

Na een rondgang in het dorp begon het eigenlijke gansrijden omstreeks 15 uur. Door enkele afzeggingen op het laatste moment was het aantal deelnemers, gezeten op prachtige boerenpaarden, teruggelopen naar 27. Toen ruiter Christof Budts de nek rond de ganzenkop wegtrok, steeg de spanning. De daaropvolgende ruiter Luc Gabriels kon niet van de unieke kans profiteren en maakte de weg vrij voor de volgende ruiter. Peter Brusten kon na een stevige ruk de ganzenkop triomfantelijk in de hoogte steken. Voor de 54-jarige arbeider was het zijn vierde deelname aan het gansrijden.