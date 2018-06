Pétanque en Vinyl aan bib Viswater 30 juni 2018

De Berendrechtse vereniging De Keyser organiseert, met de steun van het district, het nieuwe evenement 'Pétanque en Vinyl'. Dat heeft plaats op de woensdagen 11 en 25 juli, en 8 en 22 augustus, van 14 tot 17 uur, op de petanqueveldjes aan de bib Viswater in Berendrecht. Iedereen is welkom, met petanqueballen of fonoplaten. Het opzet heeft de bedoeling mensen samen te brengen. In een pop-upbar worden zomerse drankjes geserveerd aan democratische prijzen. Op 11 juli worden wel enkel Nederlandstalige platen op de draaitafel gelegd. Die dag wordt gesteund door Vlaanderen Feest. (FSE)