Organisator sjachermarkt moet stoppen door gezondheidsproblemen Alfons Schryvers

03 april 2019

14u31 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Met pijn in het hart stopt Achilles Van der Donck na twee edities al weer met de organisatie van de sjachermarkt in Lillo. Hij geeft de fakkel nu door aan Jelle Hens. “Een pijnlijke beslissing, maar door aanslepende gezondheidsproblemen de enige juiste. Jelle heeft heel wat ervaring en ik heb de garantie gekregen dat de sjachermarkt zal blijven bestaan.”

Een kwarteeuw lang gaf de plaatselijke familie Van Agtmael vorm aan de sjachermarkt in Lillo. Met meer dan tienduizend bezoekers groeide het uit tot grootste evenement in de Antwerpse noordrand. Drie jaar geleden zetten de Van Agtmaels er na 25 jaar een punt achter en werd Achilles Van der Donck, toenmalig uitbater van Het Landshuis in Lillo, de nieuwe organisator. Vorig jaar moest hij al om gezondheidsproblemen Het Landshuis op de Havenmarkt in Lillo sluiten en nu geeft hij ook de sjachermarkt noodgedwongen uit handen.

“Omdat er 2 jaar geleden geen andere kandidaten waren, heb ik toen de sjachermarkt overgenomen. Het is niet omdat ik ondertussen de horeca vaarwel heb gezegd dat mijn hart niet meer klopt voor Lillo en de plaatselijke horeca. De sjachermarkt is voor hen het belangrijkste evenement en broodnodig om te kunnen overleven in een dorp waar de komende maanden en jaren verschillende werken op het programma staan. De sjachermarkt moet ervoor zorgen dat Lillo op de kaart blijft staan.”

300 standhouders

Maar de organisatie kost Achilles, die sukkelt met z'n gezondheid, te veel energie. “Met ongeveer tien mensen waren we al vanaf vier uur ’s nachts op post om alles in goede banen te leiden. Maar vrijwilligers blijven vinden is een probleem en alles zelf doen kan niet. Na verschillende contacten met organisatrice Jelle Hens heb ik besloten de sjachermarkt aan haar over te dragen. Jelle is geen onbekende in het wereldje. Jaarlijks organiseert zij verschillende bekende rommelmarkten in en rond Antwerpen. Daarnaast kan zij rekenen op mijn ervaring om de ongeveer 300 standhouders in Lillo te begeleiden. Ook het grasveld, rechts van de inkomdreef, zal in gebruik blijven en Radio Minerva zal een stand verzorgen waar retro-muziek te beluisteren is. De Stadstrommelaars blijven deelnemen en zullen geregeld een rondgang houden.”

Voor Achilles is Jelle Hens een zekerheid voor de toekomst. “Van haar kreeg ik de garantie dat de sjachermarkt ook de volgende jaren zal blijven bestaan. Vooral de twee komende jaren worden een moeilijke overgangsperiode. Volgend jaar starten in Lillo weg- en rioleringswerken en ook dijkwerken voor het Sigmaplan staan op het programma. Nadien zal Lillo volledig in een nieuw kleedje zitten en zal ook de veerboot opnieuw in de vaart komen.” De 42ste sjachermarkt staat op de agenda op zondag 18 augustus.