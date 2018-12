Opnieuw eindejaarsfuif in Berendrecht en Zandvliet Alfons Schryvers

17 december 2018

10u51 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Jongeren uit Berendrecht en Zandvliet en aanpalende gemeenten moeten niet langer naar Antwerpen om te fuiven van oud op nieuw. Met Borderland in de evenementenhal ’t Noorden is er opnieuw een eindejaarsfuif.

Jarenlang was de fuif ‘Oud Oep Nief’ een vaste waarde in de polder. Het begon als een kleine fuif van de plaatselijke Chiro maar groeide uit tot een eindejaarsevenement met meer dan duizend jongeren die in een feesttent uit de bol gingen. Toen de belangstelling te groot werd, gaven de organisatoren er de brui aan. Het evenement was immers boven hun hoofden gegroeid.

Het districtsbestuur deed een oproep om opnieuw een eindejaarsfuif te organiseren. Jef Van der Poel (27) en Thomas Van Assche (26) reageerden en lanceerden ‘Borderland’ als nieuw evenement in de evenementenhal ’t Noorden. Er komen twee podia voor twee feesten. Hiervoor wordt de evenementenhal gesplitst in een hoofdpodium en een kleiner tweede podium. Voor het hoofdpodium mikken de organisatoren op jongeren onder de 18 jaar, met commerciële muziek. Het kleinere podium is bestemd voor een meerderjarig publiek met elektronische muziek, club en house. De muziek van het hoofdpodium hindert die van het tweede podium niet en omgekeerd. Er wordt gewerkt met twee armbandjes. Hierdoor kan men de regels omtrent het schenken van alcohol strikt naleven.

Tickets in voorverkoop kosten 8 euro en aan de kassa 10 euro. In voorverkoop zijn ze te verkrijgen bij Drankenservice Vandermolen, Torenseweg 2 in Stabroek en bij Wim Friet, Steenovenstraat 9 in Berendrecht. Meer info op www.borderland.be.