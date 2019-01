Nooit geziene minderheidscoalitie zonder problemen gestart Ex-VB’er zit tussen leden van minderheidscoalitie N-VA/CD&V Alfons Schryvers

08 januari 2019

21u07 4 Berendrecht-Zandvliet-Lillo An van Uffelen, de vroegere lijstduwer van Vlaams Belang en nu onafhankelijk raadslid, zat dinsdagavond tijdens de installatievergadering van de districtsraad tussen de leden van N-VA en CD&V. De twee partijen van de minderheidscoalitie met slechts 7 op de 15 zetels rekenen immers op van Uffelen om hen te depanneren. De zitting verliep zonder problemen.

N-VA (6 verkozenen) en CD&V (1 verkozene) kiezen in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo bewust voor een riskante minderheidsconstructie met slechts 7 op de 15 zetels. De eedaflegging van de raadsleden kreeg gisterenavond dan ook heel wat belangstelling. Vooral ook omdat eind 2018 het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo nog het nationale nieuws haalde toen duidelijk werd dat het nieuwe college op de volle steun zou kunnen rekenen van An van Uffelen. Ze stond op 14 oktober nog op de lijst van Vlaams Belang, maar besliste tussen Kerst en Nieuwjaar om als onafhankelijke te zetelen. Deze zet veroorzaakte nationaal heel wat deining.

Er werd dinsdag vooral gekeken naar de houding van An van Uffelen. Als onafhankelijk raadslid heeft zij immers de sleutel in handen voor de werking van het district. De zitting verliep echter zonder problemen. An van Uffelen kreeg zelfs een stoel toegewezen tussen de leden van N-VA en CD&V. Tijdens de installatievergadering moest niet gestemd worden. Het blijft uitkijken naar het stemgedrag van An van Uffelen tijdens de volgende districtsraden.

Na de installatie werd het nieuwe districtscollege gevormd door districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) en de districtsschepenen Rudi Sempels (N-VA), Sandra Suykerbuyk (CD&V) en Pascale De Langhe (N-VA).

Plots onafhankelijk

Zander Vliegen, fractieleider van PRO2040, kon zijn teleurstelling niet verbergen. “In tegenstelling tot wat N-VA en CD&V laten uitschijnen, heeft PRO2040 meermaals geprobeerd inhoudelijke gesprekken aan te vatten met het oog op het opstarten van een brede Poldercoalitie (10 van de 15 zetels, red.) met N-VA. Maar toen N-VA, meer dan twee maanden na de verkiezingen, onverwacht een voorstel op tafel legt over de verdeling van de postjes, bleek het enige doel PRO2040 buitenspel te zetten. In de verste verte geen weerspiegeling van de verkiezingsuitslag. N-VA heeft met de steun van CD&V een manier gevonden om PRO2040 uit de coalitie te houden en een minderheidsconstructie van amper 7 zetels op 15 op de been te brengen, die dan nog gedepanneerd moet worden door de lijstduwer van het Vlaams Belang. Om het cordon sanitaire niet te doorbreken, wordt An van Uffelen dan maar plots ‘onafhankelijk om persoonlijke redenen’.