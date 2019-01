Nieuwe campagne ‘Haventoppers’ bedankt havenpersoneel voor recordjaar Alfons Schryvers

18 januari 2019

Het Havenbedrijf Antwerpen lanceert, van 21 tot en met 25 januari, de campagne ‘Haventoppers’ om medewerkers van bedrijven in het havengebied te bedanken voor hun inzet afgelopen recordjaar. Een Haventopperskraam zal het havengebied doorkruisen en geregeld halt houden om kleurrijke sjaals uit te delen. Het zijn de meer dan 60.000 havenmedewerkers die ervoor zorgden dat Port of Antwerp in 2018 opnieuw kon uitpakken met recordcijfers. Elke dag springen ze op hun fiets of trotseren files om in een van de vele havenbedrijven het beste van zichzelf te geven. Ze deden een topjob, vindt het Havenbedrijf, dat daarom de Haventopperscampagne op touw zette. Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “2018 was een uitzonderlijk jaar voor de Antwerpse haven, en dat hebben we te danken aan de duizenden havenmedewerkers die er elke dag opnieuw 100% voor gaan. Zij schrijven samen de toekomst van de haven. Deze Haventoppers verdienen een welgemeende dankjewel, vandaar deze actie”. Komende week doorkruist een Haventopperskraam het havengebied, waar het geregeld halt zal houden op cruciale plaatsen, zoals de Gaarkeuken 110, de Zandvlietsluis of de Zuidnatie. Ook op De Waterbus en de fietsbus kunnen havenmedewerkers het Haventoppersteam tegenkomen en een sjaal uitkiezen. Waar het Haventopperskraam zal stoppen kan je vinden op www.portofantwerp.com/nl/haventoppers.