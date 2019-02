Natuurloop op en rond camping De Watertoren Alfons Schryvers

15 februari 2019

Op en rond camping De Watertoren in Berendrecht vindt op zondag 24 februari een natuurloop plaats van de Lopersgroep Putte. Deelnemers kunnen kiezen uit een vrije, recreatieve loop of wandeling in de aanpalende bossen en heide. Starten kan tussen 9 en 10.30 uur met keuze uit 3 looproutes van telkens ongeveer 5km. Een route Heide, route Wildernissen en route duathlon. Omstreeks 10.30 uur wordt het vertrek gesloten en kan elke looproute verder uitgelopen worden. Deelnemers kiezen zelf hoeveel routes ze willen lopen of wandelen. Na elke looproute passeren de deelnemers op het centrale veld aan de camping, waar ze even kunnen pauzeren aan de bevoorrading. Na het lopen of wandelen kunnen deelnemers in het chalet genieten van een kom soep met brood. Inschrijvingen en meer info via www.lopersgroepputte.be.