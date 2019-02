Mieke Frijters is beste vrouwelijke ondernemer Alfons Schryvers

28 februari 2019

Mieke Frijters (53), van het bouwbedrijf ATF uit Zandvliet, heeft de “Womed Award” gewonnen. Een bekroning voor de beste vrouwelijke ondernemer van het jaar. Mieke staat aan het roer van een familiebedrijf met meer dan 120 werknemers gespecialiseerd in wegen-, riolerings- en grondwerken, bodemsaneringen en het recycleren van wegenbouwmateriaal. De Womed Award (Women in Enterprise and Development) is een initiatief van de ondernemersorganisatie Unizo en de vzw Markant, het netwerk van actieve en ondernemende vrouwen. Frijters haalde het ten koste van twee andere genomineerden: Marleen De Vijt van vastgoedbedrijf Azull uit Schilde en Leslie Cottenjé van technologiebedrijf Hello Customer uit Damme. In 2014 nam Mieke Frijters de aandelen van haar broer Leon over en werd ze de enige eigenaar van het bedrijf. Mieke werkt al 36 jaar in het bedrijf dat haar vader Kees in 1960 oprichtte.