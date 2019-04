Michel Van den Brande steunt project Sri Lanka Alfons Schryvers

15 april 2019

Als oude werknemer van RTT, en het latere Proximus, is Berendrechtenaar Michel Van den Brande een fervent verzamelaar van alles wat met telefonie te maken heeft. Zijn indrukwekkende verzameling geeft de evolutie weer van de communicatie doorheen 135 jaar en bestaat uit meer dan 10.500 kilo aan attributen. Door zijn leeftijd wordt de volledige collectie, in zijn geheel, te koop aangeboden. “Er zitten verschillende unieke museumstukken tussen en daarom wordt de collectie in zijn geheel verkocht. Een uitgelezen kans voor gespecialiseerde bedrijven of organisaties om dit voor de toekomst te bewaren” zegt Michel. In afwachting van een koper voor de volledige collectie verkoopt Michel telefoons die hij dubbel heeft. De opbrengst hiervan schonk hij aan een project om weeskinderen in Sri Lanka een opleiding tot bouwvakkers te geven. De initiatiefnemers mochten een cheque van 500 euro in ontvangst nemen. Wie de collectie van Michel wil bekijken kan met hem contact nemen via 0475/68.96.88.