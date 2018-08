Marcel Bartholomeeussen neemt afscheid van politiek 25 augustus 2018

Berendrecht-Zandvliet-Lillo Na 42 jaar actieve politiek zet Marcel Bartholomeeussen (69) een punt achter zijn carrière. De sp.a'er is geen kandidaat meer voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo.

Bartholomeeussen was van 1989 tot 1991 Antwerps volksvertegenwoordiger en van 1991 tot 1995 senator, en nadien van 1995 tot 2003 opnieuw volksvertegenwoordiger. In Antwerpen werd hij in 1977 gemeenteraadslid en bleef dat tot in 2006. In het polderdistrict werd hij in 2007 districtsburgemeester en sinds 1 januari 2013 districtsschepen. Zijn afscheid zorgt voor gemengde gevoelens. "Het is normaal om plaats te maken voor nieuwkomers. Ik betreur wel dat politiek harder is geworden en dat partijdiscipline primeert boven het belang van de polderdorpen. Voor de fusie met Antwerpen zetelden we ooit met vier polderpolitici in de Antwerpse gemeenteraad. Over de partijgrenzen heen verdedigden we de polderbelangen. Die eensgezindheid is nu weg. Neen, ik ga de politiek niet missen en kan nu zelf mijn agenda bepalen wat een luxe is." (FSE)