Man gewond door brandend potje olie Sander Bral

12 januari 2019

De bewoonster van een huis aan de Antwerpsebaan in Berendrecht zette vrijdagmiddag een potje met olie op het vuur. Dat potje had vuur gevat en zoals het hoort, probeerde ze het te blussen met een vochtige doek. De dampkap had intussen ook vuur gevat. De vrouw kreeg hulp van de buren, maar de brandweer moest ter plaatse komen om de beperkte brand te blussen. De buurman liep lichte brandwonden op. Hij werd ter plaatse door een ziekenwagen verzorgd, maar werd niet overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoonster van 57 jaar kon haar woning na het verluchten opnieuw betreden.