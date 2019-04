Maarten Gabriels kroont zich al voor vierde keer tot keizer van de gansrijders: “Deze ganzenkop krijgt thuis een mooi plaatsje” Alfons Schryvers

07 april 2019

19u36 1 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Maarten Gabriels (33) van de Jonge Ruiters Zandvliet heeft zich op de Zandvlietse Botermarkt tot de nieuwe keizer gekroond van de Verenigde Gansrijders. Hij hield 30 koningen en ex-keizers achter zich. Volgens de traditie mag zijn maatschappij volgend jaar opnieuw het keizerschap inrichten.

Het gansrijden leeft, na 72 wedstrijden om het keizerschap in de polderstreek, nog steeds. Ook nu waren volgens de aloude spelregels 31 ruiters van 9 maatschappijen paraat. De deelnemers rijden met hun paard onder een galg door, waaraan een dode gans hangt. En ze proberen de kop als trofee af te trekken. In de polder heeft het gansrijden duidelijk geen last van een zware concurrentie met de Ronde Van Vlaanderen. Bijna duizend toeschouwers lieten de ontknoping van de wielerklassieker links liggen en hadden enkel aandacht voor de ruiters die streden voor de keizerskroon. Naarmate het beslissende moment naderde, was de Zandvlietse Botermarkt veel te klein om alle toeschouwers op te vangen.

Ik werd overdonderd door de uitgelaten sfeer van honderden supporters, uitgedost in de kleuren van hun maatschappij, die de longen uit het lijf schreeuwen om hun ruiters aan te moedigen. Dat dit nog kan bestaan, binnen een grootstad, is onverklaarbaar Toeschouwer Walter De Bock

Indrukwekkend palmares

Rond 18.15 uur kon Jelle Adriaenssens, van de Stabroekse Gansrijders, het net wegtrekken, dat rond de ganzenkop zat. Daarna duurde het nog een klein half uur voor Maarten Gabriels met de felbegeerde ganzenkop aan de haal ging. Maarten heeft al een indrukwekkend palmares als gansrijder. Hij was al driemaal koning en nu ook al voor de vierde keer keizer. Voor de familie Gabriëls is het overigens al de veertiende keizerstitel. Ook de Zandvlietse gansrijders hebben al flink wat titels behaald. Het was al de 28ste maal dat het keizerschap in Zandvliet plaats had waarvan de vierde maal in de afgelopen acht jaar. Grootste pechvogel was de Oude Gans Berendrecht, die al sinds 1980 op de keizerskroon aast...

Euforisch

Ondanks dat hij al heel wat titels op zak heeft was Maarten Gabriels opnieuw dol van vreugde. “Het speelt geen rol de hoeveelste kop je trekt. Telkens is de euforie even groot en ook deze kop zal later opgezet worden en thuis een mooi plaatsje krijgen naast alle andere ganzenkoppen.”

De toeschouwers beleefden een aangename namiddag. Walter De Bock, uit Antwerpen, had samen met zijn echtgenote het mooie weer aangegrepen om voor het eerst kennis te maken met het gansrijden. “Eigenlijk was ik gekomen op de imposante Brabantse trekpaarden aan het werk te zien maar ik werd overdonderd door de uitgelaten sfeer van honderden supporters, uitgedost in de kleuren van hun maatschappij, die de longen uit het lijf schreeuwen om hun ruiters aan te moedigen. Dat dit nog kan bestaan, binnen een grootstad, is onverklaarbaar. Bovendien snap ik niet dat het gansrijden, in zijn huidige vorm, is kunnen blijven bestaan. Als toeschouwer is het een wrede gebeurtenis. Een dier onthoofden in het bijzijn van honderden toeschouwers, onder wie verschillende kinderen, en er dan nog trots op zijn. Nu er steeds meer aandacht gaat naar het dierenwelzijn vraag ik me af wat fanatieke dierenvrienden hiervan denken? Al bij al heb ik een aangename, en uitzonderlijke, namiddag beleefd.” Voor alle duidelijkheid: de gans wordt vooraf door een veearts pijnloos doodgemaakt.