Maak de beste wielerfoto en win een prijs 22 augustus 2018

De Koninklijke Wielrijdersclub en de Koninklijke Fotoclub Merksem organiseren samen een fotowedstrijd. De wedstrijd wordt georganiseerd naar aanleiding van de twee wielerwedstrijden Schaal Sels en de Antwerp Port Epic. Deelnemen is gratis en je moet op 8 september je beste foto indienen. De wedstrijd staat open voor alle fotografen, zowel hobbyisten als proffesionele fotografen, die op 26 augustus (Schaal Sels Merksem) of 2 september (Antwerp Port Epic) een foto maken van het sportevenement of het randgebeuren daaromheen. Uit alle inzendingen worden negen foto's bekroond met een prijs: de vier beste actiefoto's, de vier beste sfeerfoto's en een speciale prijs van de Koninklijke Fotoclub Merksem. Voor meer informatie over de wedstrijd kan je terecht op de website van de Fotoclub, www.kfmfoto.be (FSE)