Lillodok als nieuwe naam voor Delwaidedok ? Alfons Schryvers

19 februari 2019

Het Antwerpse schepencollege heeft beslist om de naam van het Delwaidedok te schrappen en wacht het advies van een speciale commissie niet af. Het Polders Aktiekomité wacht evenmin af. Het wil dat de naam nu definitief Lillodok wordt.

Het onderzoek van Herman Van Goethem, historicus en rector van de Universiteit Antwerpen, leert dat de christendemocratische oorlogsburgemeester Delwaide een “actieve rol” speelde in de organisatie en uitvoering van de Jodendeportaties vanuit Antwerpen in 1942. Tot nu toe werd aangenomen dat hij enkel had toegekeken. Het Polders Actie Komité mengt zich in het debat. “In verband met de herbenoeming van het Delwaidedok menen wij dat het niet aan het Havenbedrijf toekomt of zelfs niet aan het stadsbestuur, om een nieuwe naam te geven aan het Delwaidedok. Er is nu al genoeg geblunderd. Het komt aan de bevolking van het Polderdistrict toe, meer bepaald aan de boeren, die tegen hun zin onteigend werden, om dit te doen. Wij vertegenwoordigen deze inwoners. Daarom stellen we voor om de naam “Lillodok” te gebruiken. Wij verwijzen daarbij naar de naam “Polders van Lillo cum annexis”, die eeuwenlang werd gebruikt en die ook de kleinere Polder van Berendrecht omsloot. Het Delwaidedok ligt volkomen op het gebied van de Polders van Lillo. Dus de naam “Lillodok” ligt voor de hand. Het is de jongste tijd trouwens de gewoonte om namen van vroegere dorpen te gebruiken voor grote kunstwerken zoals Oosterweelverbinding, Kieldrechtsluis, Zandvlietsluis, enz.”.