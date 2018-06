Leerkrachten houden lentepoets in Poldermuseum 22 juni 2018

02u57 0

Een dertigtal leerkrachten van de gemeentelijke kleuter- en lagere school De Rekke in Hoevenen staken de handen uit de mouwen om het Poldermuseum in Lillo een grondige opkuisbeurt te geven. Nadat de school, voor hun 150-jarig bestaan, allerlei historisch materiaal uit het Poldermuseum mocht lenen om hun klasje 'De tijd van toen' na te bouwen wilden de leerkrachten hun dankbaarheid tonen voor het Poldermuseum. Na de renovatiewerken van het museum was er noodzaak aan een grondige opkuis van de verschillende zalen in het museum. Na de schooltijd gingen de leerkrachten met dweil, zeem en emmers zeepsop aan de slag en poetsten dat het een lieve lust was. Na de schoonmaak werden de leerkrachten door het schoolbestuur getrakteerd op een etentje. De school zag de poetsbeurt ook als een leuke teambuilding.





(FSE)