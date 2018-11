Landshuis en kerk staan te koop Redactie

13 november 2018

11u58 0

Wie 400.000 euro op tafel legt kan eigenaar worden van het Landhuis op de Havenmarkt in Lillo. Het Landhuis bestaat uit het vroegere gemeentehuis en het Commandeurshuis. Ook de Sint-Benedictuskerk aan de overkant van de Havenmarkt staat eveneens te koop maar daarvan is de vraagprijs niet bekend.

De twee panden werden volledig gerestaureerd in de jaren negentig, en ingericht voor tentoonstellingen, voordrachten, concerten, toeristische evenementen, bedrijfsfeesten en seminaries. Met de nodige aanpassingen is het pand ook geschikt als woning. Het oud-gemeentehuis van Lillo werd gebouwd in 1877 en bleef in gebruik tot het dorp, in 1960, moest verdwijnen voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. In 1993 werd het oud-gemeentehuis gerestaureerd en tegelijkertijd kreeg het aanpalende Commandeurshuis een opfrisbeurt. Samen vormen zij “Het Landshuis” dat sinds 2007 door Temple-Group werd uitgebaat als seminarie- en vergadercentrum met restaurantfaciliteiten. Kort daarop kregen ook particulieren kans om er in de brasserie iets te gaan drinken of eten. Begin dit jaar zette uitbater Achilles Van der Donck er, wegens gezondheidsredenen, een punt achter en bleef het gebouw gesloten. Voor wie grote plannen heeft, is het misschien handig om weten dat de kerk aan de Havenmarkt eveneens te koop staat. Vraagprijs voor het Landhuis en Commandeurshuis is vastgelegd op 400.000 euro. Elke zaterdagnamiddag is het pand open van 14 tot 18 uur. Meer info via info@vipestate.be of 0476-31.30.56