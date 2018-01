Laatste Scheldevisser van Zandvliet overleden 30 januari 2018

02u56 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo In het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem overleed op 23 januari Fons Schroeyers (79) aan de gevolgen van kanker. Fons was de laatste beroepsvisser van Zandvliet.

Zowel Fons' broer, vader als grootvader waren vissers. Aanvankelijk ging de familie vissen op de Westerschelde met als ligplaats het vroegere haventje van Berendrecht. Ze verkochten vis, en vooral garnalen, in alle dorpen van de Noorderkempen waar ze van deur tot deur gingen. Door de uitbreiding van de Antwerpse haven waren ze genoodzaakt te verhuizen naar het haventje van Lillo. Toen er steeds minder vis op de Schelde zat trok Fons, samen met zijn broer, naar Breskens in Zeeland. In 1976 kochten ze samen een echte zeevissersboot die werd geregistreerd in Oostende. Vanuit Breskens trokken ze dan beiden de Noordzee op, tot ongeveer zes mijl van de kust en specialiseerden zich in het vangen van garnaal. Zowel Fons als zijn broer stonden nooit onder contract van een groot bedrijf. Ze verkochten hun vangst enkel aan kleinhandelaars.





Ziekte

Zijn ziekte, en het overlijden van zijn broer Louis enkele jaren geleden, waren voor hem een moeilijke periode en de reden waarom hij enkele jaren geleden zijn schip verkocht om van zijn pensioen te kunnen genieten.





Van Fons wordt afscheid genomen op dinsdag 30 januari om 11 uur in aula 't Zand te Berendrecht. Gelegenheid tot groeten vanaf 10.40 uur. Na de dienst vindt de asverstrooiing plaats op het kerkhof van Zandvliet.





(FSE)