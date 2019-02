Kunstenaar schenkt beeld aan Poldermuseum Alfons Schryvers

20 februari 2019

Conservator François Schouwaerts en secretaris Gert Simons, van het Poldermuseum in Lillo, brachten een bezoek aan de “Intieme Beeldenkamer” van de Berendrechtse beeldhouwer François Vannietvelt. Het tweetal kwam met de bedoeling om prospectie te doen voor de komende tentoonstelling “7 beelden” die heel het zomerseizoen in het Poldermuseum loopt. Kunstenaar François Vannietvelt maakte van de gelegenheid gebruik om één van zijn beelden met de naam “Statig” aan het Poldermuseum te schenken. De grondstoffen die Vannietvelt gebruikt komen allemaal uit de Antwerpse haven. Sommige van zijn beelden zijn gekapt uit eik van bijna anderhalve eeuw oud. De meeste oude eiken balken waren, tot aan de afbraak, steunpilaren van de oude houtloodsen in de haven. De kunstenaar werk ook met hout afkomstig uit de droogdokken.