Kunst in open lucht 03 mei 2018

In het kader van de Week van de Amateurkunsten wordt in Berendrecht 'Kunst Buiten' georganiseerd. In de tuin van de Hagelbergkapel, aan de Kapelstsraat, stellen zes plaatselijke kunstenaars op zaterdag 6 mei hun werk tentoon. Het gaat om Koen Spitaels, Annie Weymans, Marleen Cloots, Nora Alaerts, François Vanietvelt en Ivo Kockx. De tentoonstelling is doorlopend gratis toegankelijk van 11 tot 17 uur. 's Namiddags is er ook een streepje muziek van Garde d' Anvers. (FSE)