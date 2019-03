Korte evacuatie in havenbedrijf door brand Sander Bral

01 maart 2019

Aan de raffinaderij van ExxonMobil aan de Polderdijkweg in de Antwerpse haven is donderdagnamiddag brand ontstaan aan een installatie van de ontzwavelingsfabriek. Brandweer Zone Antwerpen snelde zich naar de haven maar de bedrijfsbrandweer had het incident intussen zelf al onder controle. Het bedrijf werd voor alle zekerheid wel eventjes ontruimd. Eén persoon raakte lichtgewond, hij kon ter plaatse verzorgd worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand ontstaan is.