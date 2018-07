Koninklijke Fanfare viert 150-jarig bestaan 17 juli 2018

02u38 0

Als hoogtepint van haar vieringen rond hun 150-jarig bestaan heeft Koninklijke Fanfare de Verbroedering Zandvliet heel het dorp, en bevriende muzikanten, uitgenodigd op een groot familiefeest. Het feest werd op gang getrokken met een optocht door het dorp van de Botermarkt naar 't Armenstraatje waar het clublokaal is gevestigd. Daar konden bezoekers genieten van verschillende optredens met ondermeer pop- en rockcovers, blaaskapelmuziek, dixieland en Nederlandstalige hits. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om het jubileumbier te promoten. De bediening, en organisatie van het feest, was in handen van een groep vrijwilligers die kosten nog moeite spaarden om het de bezoekers aangenaam te maken.





(FSE)