Kleedkamers Berendrecht Sport lopen zware schade op 19 januari 2018

02u35 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Voetbalclub Berendrecht zit ook met de handen in het haar. Toen donderdagmorgen de hevige rukwinden opstaken, ging plots het volledige dak van het kleedkamergebouw waaien.

"Het gaat alles samen toch om een volledige dakbedekking over een afstand van meer dan 100 op 7 meter", vertelt secretaris Eddy Boels. "Het was een betonnen dak met daarop isolatieplaten en nog een speciale bedekking. Die bedekking en de isolatieplaten zijn allemaal gaan waaien. Ook een deel van de bakstenen van de gevel is naar beneden gekomen. Daarnaast is er ook nog een grote verlichtingspyloon omgevallen en zijn er nog allerlei spullen gaan waaien."





Hoe het nu in de toekomst verder moet, is nog niet helemaal duidelijk. "De wedstrijden van de jeugd en van het A-elftal zijn al uitgesteld", vertelt Eddy Boels. "Zaterdag komt er een speciale firma om het dak een beetje waterdicht te krijgen want dat is nu niet het geval. Hopelijk kunnen we de schade beperken." (VTT)