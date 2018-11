Kindergemeenteraad kan van start Alfons Schryvers

22 november 2018

13u03 0

In het Zandvlietse vrijetijdscentrum De Schelde is de nieuwe kindergemeenteraad van het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo officieel geïnstalleerd. In aanwezigheid van districtsschepen Nathalie Aertssen (Team 2040) legden de 19 leden van kindergemeenteraad hun eed af en zweerden ze de belangen van alle kinderen uit het district te verdedigen. De raadsleden zijn leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de vier scholen uit het district; basisscholen Noordland en De Brem uit Zandvliet en basisscholen De Brenne en De Beren uit Berendrecht. Eerst maakten de leden kennis met elkaar en daarna bespraken ze het eerste thema: verkeersveiligheid. De jongeren zijn duidelijk bezorgd over de verkeersveiligheid rond de verschillende scholen. Spontaan werden al verschillende andere thema’s gelanceerd zoals de inrichting van speelpleinen en andere ontspanningsmogelijkheden. “Niet alleen dingen bespreken is nodig maar ook goed luisteren naar elkaar is even belangrijk om tot goede beslissingen te komen” gaf de schepen nog mee.