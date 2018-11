Kersthappening in de Raedzael Alfons Schryvers

26 november 2018

De eigenaars van het vroegere oud-gemeentehuis van Berendrecht, aan de Dorpsstraat 3, organiseerden hun eerste kersthappening. Ondertussen is de naam van het vroegere gemeentehuis omgetoverd tot “De Raedzael”. Naast verschillende uiteenlopende standhouders was er ook een standje ten voordele van het Kinderkankerfonds en de Rode Neuzendag. Naast leuke hebbedingetjes ,en lekkernijtjes voor kerst, konden bezoekers ook genieten van een hapje en een drankje. Een opvallend standje was dat van het Berendrechtse echtpaar Vannietvelt-Baetens. François Vannietvelt is een beeldhouwer en zijn echtgenote Fransien Baetens stelde haar nieuwste creaties in keramiek en glas voor. “Ik vind het ongelooflijk fijn om iets te creëren met verf, keramiek en glas. Het kunstzinnige deel ik met mijn man” zegt ze.