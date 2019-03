Kelly Vanheuverswyn heropent legendarisch café Lauwke van ’t Licht “Ik geloof meer dan ooit in een mooie toekomst voor Lillo” Alfons Schryvers

04 maart 2019

12u20 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Nadat in Lillo het ene café na het andere er de deuren sloot, lijkt er een kentering ingezet. Kelly Vanheuverswyn heeft er zopas het legendarische café ‘Louwke van ’t Licht’ heropend. “Natuurlijk heb ik goed nagedacht. De op stapel staande ingrijpende werken, in en rond Lillo, zullen het tijdelijk niet gemakkelijk maken maar nadien zal Lillo opnieuw de gezellige vestiging van vroeger worden. Bovendien gaat voor mij, als dochter van een cafébazin, een droom in vervulling.”

Twee jaar geleden kocht het gezin van Kelly Vanheuverswyn het al lang leegstaande café Lauwke van ’t Licht in de Stroomstraat in Lillo. “Samen met onze vier kinderen wilden we ontsnappen aan de drukke en soms chaotische verkeerstoestanden in het centrum in Stabroek. Die rust konden we enkel vinden in Lillo. Aanvankelijk was het de bedoeling om de caféruimte te integreren in onze nieuwe woning. Langzaam groeide het idee om het café te behouden. Als dochter van een Berendrechtse cafébazin weet ik hoe het wereldje in elkaar zit en kon ik rekenen op de ervaring van mijn moeder.”

Berekend risico

“Bovendien beleefde de horeca in Lillo barre tijden en was er een opflakkering meer dan welkom. Van Lillo werd immers ooit gezegd dat het meer cafés telt dan inwoners maar de jongste jaren sloot de ene zaak na de andere zodat er vandaag nog slechts twee overblijven. Dat zijn de 7 Saeligheden en Het Pleintje. Vooral in de drukke zomermaanden is dat te weinig. Het café heropenen is een berekend risico. Mijn man heeft vast werk en dat zorgt voor een stuk zekerheid. Daarnaast is het ons eigen pand en moeten we geen huur betalen en zijn we niet afhankelijk van een brouwer. Daarom hebben we beslist om er honderd procent voor te gaan.”

Moeilijke periode

Voor Lillo staan er de komende jaren gigantische werken op het programma. Als verdere stap in de realisatie van het Sigmaplan worden de dijken er verhoogd. Daarnaast is er nog de uitwerking van het masterplan dat bijna heel het dorp op de schop neemt. Beide werkzaamheden kunnen samen enkele jaren duren en in die periode zal Lillo moeilijk bereikbaar zijn. “De uitvoering van deze toekomstplannen hebben zeker meegespeeld in onze beslissing. Over deze projecten wordt al jaren gesproken maar telkens wordt de timing om uiteenlopende redenen uitgesteld. Ook nu is er nog geen vaste timing bekend. Je kunt blijven uitstellen om de knoop door te hakken maar ook deze werken kunnen mensen naar Lillo lokken.”

Ontbijtbuffet

Als aanvulling op haar assortiment dranken en snacks organiseert Kelly op zondagmorgen een ontbijtbuffet. De naam van het café is afkomstig van een standbeeld dat op de Havenmarkt staat. Het beeld werd gemaakt in 1931 en verplaatst naar Lillo-Fort in 1965. Op de sokkel staan de namen van de gesneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen. Beeldhouwer Rik Sauter nam als model voor het beeld een oud vrouwtje dat het havenlicht aanstak wanneer het donker werd. Vandaar de naam Louwke van ‘t Licht, die nog terug te vinden is op het uithangbord van het café. Het café is dagelijks open vanaf 10 uur tot de laatste klant er de deur sluit. Zaterdag en woensdag zijn de sluitingsdagen.