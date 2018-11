Kapelletje van de Klos krijgt een nieuw kleedje Alfons Schryvers

27 november 2018

Aannemer Kim De Vresse, uit Berendrecht, en timmerman Koen Cassimon, uit Stabroek, zijn in Zandvliet begonnen met de restauratie van de Kapel van de Grote Klos in de berm van de A12 in Zandvliet. Zij werden daarbij geholpen door Jorn Van de Cloot die het Poldermuseum en de Heemkring vertegenwoordigde. Bedoeling is om dit stukje folkloristisch erfgoed te bewaren.

De restoratie van het kapelletje is een initiatief van cultuurschepen Rudi Sempels (N-VA) die al jaren zocht naar een oplossing. Uiteindelijk vond hij mensen die, samen met hem, aan de slag wilden gaan. Eerst werd het puin in de kapel opgeruimd en daarna konden de aannemer en timmerman aan de slag. Zij zorgden voor het nodige materiaal en voerden de werken gratis uit. Het binnenwerk, de bepleistering van het altaar, zal later gebeuren. De kapel heeft immers geen verwarming en voor de bepleistering is het momenteel te houd. Van zodra alle werken achter de rug zijn wordt de kapel afgesloten met een deurtje om te beletten dat vandalen er binnen kunnen. Oorspronkelijk wilde de Heemkring van de Antwerpse Polder financieel bijdragen in de restauratie, maar omdat de werken gratis gebeuren zal de Heemkring zorgen voor een informatiebord aan de kapel.

Volksfiguur

De Grote Klos is een bizarre figuur die in de eerste helft van de vorige eeuw bekendstond als bezweerder en genezer. Peer Van Uffelen, zoals hij in het echt heette, woonde in een huisje op de Zandvlietse Hei. Hij was er erg gelovige man en luit uitschijnen dat hij tand- en keelpijn kon genezen en zelfs duivels uitdrijven. Hiervoor bouwde hij in zijn tuin een kapelletje waar zijn bezoekers werden ontvangen. De nodige mond-tot-mondreclame zorgde ervoor dat zijn ‘geneeskundige’ gaven tot ver buiten Zandvliet bekend geraakten. Tijdens zijn ritueel las hij voor uit een geheim boek of hij vergastte de aanwezige op de tekst van Mieke den Duvel, welke hij zelf geschreven had. Mogelijk wordt deze tekst op het nieuwe infobord herhaald. Eind jaren vijftig stierf de Grote Klos. Zijn huis werd gesloopt voor de aanleg van de A12. Alleen het kapelletje is gebleven en krijgt nu een tweede leven.