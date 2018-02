John Geerts is rolstoelkeizer gansrijders 07 februari 2018

02u49 0

In woonzorgcentrum Monnikenhof in Berendrecht is de gansrijderskoorts losgebarsten. Alle deelnemers zaten in een rolstoel. De tachtigjarige John Geerts uit Kapellen had amper een kwartier nodig om de kop van de gans te rukken en de nieuwe rolstoelkeizer te worden. John is de grootvader van Jimmy De Doncker die in 2012 koning werd in Hoevenen. Er waren negen deelnemers, van wie de 98-jarige Coiske Vlaminckx de oudste was. Zij vertegenwoordigde de Oude Gans, terwijl John Geerts optrad voor Hoevenen. Andere deelnemers waren: Frans Schuer, Paula Van Lissum, Mariette Goris, Pierre Van Bogaert, June Meyvis, Jeanine Van Eyck en Wiske De Dooy. Voor het spel begon, werd uittredend keizer Peer Van Bogaert uitgehaald. Er waren vertegenwoordigers van alle maatschappijen. Keizer Vincent Koch was van de partij om de nieuwe keizer te kronen.





(FSE)