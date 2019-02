Inwoners krijgen inspraak over uitzicht masterplan Lillo Dijken verhogen en haventje krijgt nieuwe locatie Alfons Schryvers

01 februari 2019



Om Lillo te beveiligen tegen overstromingen komt er een hogere dijk, plus 3 meter, en krijgt het historische getijdenhaventje een nieuwe plaats. Bedoeling is om ook de oorspronkelijke structuur van het fort te herstellen. Om later de nodige bouwvergunningen te kunnen afleveren moet eerst een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) worden goedgekeurd. Hiervoor is een openbaar onderzoek gestart en komt er op 7 februari een informatieavond voor de bewoners.

Rond het Fort van Lillo komt een nieuwe, en hogere, dijk die de historische ringgrachtstructuur, aan de zuidzijde van het fort, moet herstellen. Het bestaande getijdenjachthaventje, dat in die historische grachtenstructuur is gebouwd, zal opschuiven in westelijke richting en als buitendijkse haven heropgericht worden. Het verplaatsen is momenteel stedenbouwkundig niet mogelijk. De voorgestelde locatie ligt volgens het gewestplan immers in een gebied met bestemming “natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat”. Deze herbestemming is een onderdeel van het GRUP. De omvang van het grondverzet, dat gepaard gaat met de bouw van de Sigmadijk, laat toe om tegelijkertijd de oorspronkelijke vijfhoekige vorm van het bastion opnieuw te reconstrueren. Bovendien is de huidige getijdenhaven dringend aan renovatie toe omdat de onderfundering is verzakt. De grote investeringskosten voor het herstellen van de getijdenhaven hebben de plannenmakers doen beslissen om de haven, in zijn geheel, elders opnieuw te bouwen zodat meteen de vijfhoekige vorm van het bastion kan worden hersteld.

Bewonersparkeren

In de toekomst zal het bewoners- en bezoekersparkeren in Lillo gescheiden worden. De bezoekersparking wordt voorzien tegen de Scheldelaan. Omdat het fort een ruimtelijk geheel is, zal het ruimtelijk uitvoeringsplan het volledige fort opnemen. De voorgestelde bestemmingswijzigingen hebben betrekking op het natuurgebied waarbinnen de Sigmadijken aangelegd worden. Er komt een nieuwe zone voor recreatievaart op de locatie van de nieuwe jachthaven in het dijklichaam van de nieuwe Sigmadijk. Binnen deze zone zal enkel het bouwen van een aanlegsteiger toegelaten worden in functie van de recreatievaart. Het oprichten van gebouwen is niet toegelaten omwille van het overstromingsgevoelig karakter en de ligging in het waardevolle slikken- en schorrenlandschap langs de Schelde. Voor de positionering van de nieuwe jachthaven zijn verschillende plaatsen onderzocht; een buitendijkse haven, een binnendijkse haven en een indijkse haven.

Buitendijkse haven

Op basis van criteria met betrekking tot natuur werd gekozen voor een nieuwe buitendijkse haven. Dat heeft de minste negatieve gevolgen op slikken en schorren. Bovendien blijft het een getijdenhaven die nauw aansluit bij het dorp. Lillo vormt in oorsprong een vijfhoekig militair met een belangrijke cultuurhistorische waarde en wordt langsheen de havenzijde volledig omsloten door groen waardoor het industriële havenlandschap wordt afgeschermd. Mits enkele ingrepen zal de vroegere militaire structuur versterkt worden. Tot 29 maart loopt er een openbaar onderzoek waarbij bewoners hun eventuele opmerkingen kenbaar kunnen maken. Alle plannen liggen ter inzage op het districtshuis van Berendrecht. Om alles te verduidelijken is er op donderdag 7 februari, om 19 uur, een informatieavond in het Kruitmagazijn op het Kazerneplein in Lillo. De documenten kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup