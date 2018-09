Infosessie over privacywetgeving 03 september 2018

Op vrijdag 7 september om 19.30 uur is er in het VC De Schelde aan de De Keyserhoeve in Zandvliet een infosessie over de nieuwe GDPR of privacywetgeving die al enkele maanden van kracht is.





De sessie komt er op initiatief van districtsraadslid Marc Maes (N-VA) en ook lid van talrijke verenigingen in de polder. Hij vroeg aan het districtsbestuur om een infomoment te organiseren voor de talrijke verenigingen en organisatoren in het district.





Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van het VC waar ook specifieke vragen vooraf kunnen gepost worden.





(FSE)