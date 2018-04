Honderd inwoners van Dorpstraat doen mee aan garageverkoop 11 april 2018

02u48 0

Meer dan honderd inwoners van de Zandvlietse Dorpstraat zetten op zondag 29 april van 9 tot 17 uur hun garage open voor een garageverkoop. Liefhebbers van de meest uiteenlopende zaken, gaande van boeken, meubeltjes tot oud speelgoed, zullen zeker aan hun trekken komen. Er zijn ook enkele adressen die een volledige inboedel aanbieden wegens een overlijden of verhuis. Startpunt is bij de familie Van Iersel, Zandvlietse Dorpstraat 194. Daar staan ook de koffie of thee klaar met een koekje erbij. Bezoekers kunnen er ook een lijst, met een kleurenplannetje, bekomen van alle deelnemers. Bijkomende info familie Van Iersel 03/568.80.77 of philippe.van.iersel@telenet.be. (FSE)