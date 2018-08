Herstellingswerken De Keyserhoeve 20 augustus 2018

02u23 0

Nog tot en met vrijdag 24 augustus voert district Berendrecht-Zandvliet-Lillo herstellingswerken uit aan de rijbaan in de De Keyserhoeve en Walenhoek in het centrum van Zandvliet. De werken gebeuren in drie fases. In de De Keyserhoeve en de Walenhoek zijn er een aantal verzakkingen in de rijbaan. Deze zullen hersteld worden. De De Keyserhoeve wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien. Bussen van De Lijn volgen eveneens een omleiding en er worden vervanghaltes voorzien in de Zandvlietse Dorpstraat ter hoogte van de Antwerpsebaan, het Armenstraatje en de Zoutestraat. (FSE)