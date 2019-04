Herstart voor bouwwerken jeugdhuis Alfons Schryvers

01 april 2019

In oktober vorig jaar werd, aan het Armenstraatje in Zandvliet, op de plaats van het voormalige seniorenlokaal de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van het nieuwe jeugdhuis 2040. Nadat de funderingen werden geplaatst bleef het erg stil op de bouwwerf. Reden was dat de aannemer de werken plots had stopgezet en de opdracht niet meer zag zitten. Gemeenteraadslid Danielle Meirsman (N-VA), en voormalig jeugdschepen in het district, vroeg in de raadscommissie “Jeugd” naar de stand van zaken. “Moet een nieuwe aannemer de bestaande fundering afbreken en helemaal opnieuw beginnen? En wanneer wordt een nieuwe aannemer aangeduid?” wilde Meirsman weten. Antwerps schepen Jinnih Beels (Sp.a) stelde Meirsman gerust. “De fundering is gecontroleerd door de ingenieur en is positief bevonden. De aannemer heeft zelf de keuze of deze behouden zal blijven of er een nieuwe zal komen. Dit heeft natuurlijk invloed op de offerteprijs die aangeleverd zal worden. Verschillende aannemers hebben zich al gemeld en de diensten gaan nu alle offertes bekijken. Daarna wordt gestart met de onderhandelingen waarna normaal de gunning volgt. Over een eventuele openingsdatum van het jeugdhuis is nog niets bekend”.