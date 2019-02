Heemkundige Kring wil weten wie de vrouwen op deze foto zijn Alfons Schryvers

18 februari 2019

De Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder voert een onderzoek naar de rol van enkele vrouwen uit Berendrecht en Zandvliet tijdens Wereldoorlog I. De kring wil weten wie de vrouwen op de foto zijn.

Na de oprichting van de dodelijke elektrische draad, op de Belgisch-Nederlandse grens, waren in de grensstreek immers heel wat vrouwen betrokken bij het smokkelen, van voornamelijk brieven, over de grens met Nederland. Die konden dan, via Engeland, bezorgd worden aan soldaten aan het front.

Omdat de rol van deze vrouwen tot op vandaag nog steeds onderbelicht is, probeert de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder te achterhalen of er nog mensen zijn die de vrouwen op de foto herkennen. De foto toont vier vrouwen uit Berendrecht of Zandvliet, die trots poseren na hun vrijlating op 2 november 1916 uit een tweedaags gevangenkamp. Op 31 oktober waren ze aan “den doodendraad” door Duitse soldaten gearresteerd voor verboden activiteiten meer bepaald het smokkelen van brieven.

De vrouw onderaan rechts is al herkend als Joanna Adriaenssens, geboren op 8 november 1888. Ze huwde met Carolus Mattheeussens. De andere vrouwen blijven, ondanks intensief zoekwerk in de archieven, onbekend.

Personen die deze vrouwen herkennen, of de Heemkundige Kring op een spoor kunnen zetten, kunnen dit laten weten via heemkringpolder@gmail.com.