Heemkring Polder zoekt brokstukken van neergestorte bommenwerper uit WO II Alfons Schryvers

06 december 2018

Hugo Vermeiren, van de Heemkring Antwerpse Polder, doet een oproep aan alle polderbewoners die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt of er nog voorwerpen van in huis hebben. “Op 17 augustus 1943 stortte vlak bij ons een Amerikaanse bommenwerper neer. Veel mensen kwam toen toegelopen en vonden er voorwerpen die ze behielden als souvenir. Voor onze Heemkring zijn deze voorwerpen zeer nuttig. Om onze collectie verder aan te vullen zouden wij graag nog meer gevonden voorwerpen van de Amerikaanse bommenwerper in ons bezit krijgen. Daarom onze oproep aan alle polderbewoners om andere gevonden voorwerpen van het wrak aan het museum te schenken.” Vinders kunnen contact opnemen met Hugo Vermeiren, tel. 015-23.53.00 of via e-mail hugovermeiren1@telenet.be.