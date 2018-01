Havenbedrijf verlengt het fietsersveer aan Lillobrug 26 januari 2018

Het Havenbedrijf heeft beslist om het veer aan de Lillobrug opnieuw te verlengen tot april 2018. Voor het verlengde gebruik van het fietsersveer onder de Lillobrug maakt het Havenbedrijf 115.000 euro vrij, waarvan een deel gesubsidieerd wordt door het Europese CIVITAS PORTIS-project. De veerdienst over het Kanaaldok werd voor het eerst gebruikt als alternatief tijdens herstellingswerken aan de Lillobrug. Recreanten maar vooral fietsers die het traject dagelijks aflegden om hun werk te bereiken, waren een grote voorstander van deze verbinding over het water. Na de herstellingswerken aan de brug, bleek de vraag naar de verderzetting van het veer bij de fietsende werknemers van de omliggende (petrochemische) bedrijven erg groot. De gratis veerdienst is 7/7 beschikbaar maar vaart niet uit bij mist. De vaartijden blijven ongewijzigd tussen 5 uur en 23 uur. (ADA)





Reizigers vinden alle praktische info op: www.portofantwerp.com





/nl/watermobiliteit.