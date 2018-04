Gratis tuinconcerten 20 april 2018

02u57 0

Onder de noemer 'Talent in de tuin' zetten zondag 6 mei vijf tuinen in Berendrecht en Zandvliet de deuren open voor bezoekers. Die kunnen er luisteren naar allerlei concerten. Bedoeling is dat bezoekers van de ene naar de andere tuin trekken en overal een concertje bijwonen. De groepen treden op om 14, 15, 16 en 17 uur en brengen telkens een set van een halfuurtje. Je kunt terecht in de tuin van Halewijn De Lie in de Schouwvegersstaat 15 in Berendrecht en de tuin van de Hagelbergkapel, in de leeftuin van de familie Sempels in de Dorpsbeekstraat 80, de tuin van de familie Vliegen in de Walenhoek 23 en de tuin aan Conterscherp 98. Overal is een brochure te verkrijgen met info over de groepen. (FSE)