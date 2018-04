Gratis minigolf aan Buitenmolen 04 april 2018

Kevin Willemen (31) en Daphne Andrie (32) zijn de nieuwe uitbaters van de taverne naast de Buitenmolen in Berendrecht. Naast de molen werd een minigolf aangelegd en die troef willen de nieuwe uitbaters uitspelen. Het laatste weekend van de paasvakantie, op zaterdag 14 en zondag 15 april, stellen ze het minigolfterrein gratis open voor alle bezoekers. Het is de enige minigolf in het polderdistrict. De Buitenmolen werd in 1822 gebouwd en in 1981 een beschermd monument.





In de loop der jaren veranderde de molen verschillende keren van eigenaar tot hij in juli 2014 gekocht werd door Luc Van Thillo en Katrien Van Rooy. Die restaureerden de stenen windreus en sedert 2015 wordt er opnieuw gemalen. (FSE)