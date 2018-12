Graaf Daniël Le Grelle overleden Alfons Schryvers

09 december 2018

12u08 0

Berendrechtse graaf Daniël Le Grelle (96) is zaterdag overleden. De man was een halve eeuw het gezicht van de Antwerpse Polder en schreef een stukje Antwerpse geschiedenis. Le Grelle, door zowat iedereen ‘de Graaf’ genoemd zat van 1958 tot 1988 onafgebroken in de Antwerpse gemeenteraad en verdedigde daar, samen met de twee andere raadsleden uit de polder Staf De Lie en Marcel Bartholomeeussen, met hand en tand de belangen van de Antwerpse Polderdorpen die moesten wijken voor de havenuitbreiding. De dorpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo Fort werden door hen gered en wellicht hadden er zonder hen ook delen van Stabroek ooit moeten plaatsmaken voor de haven. De reden waarom Le Grelle het nooit tot schepen heeft geschopt, ligt volgens velen in zijn karakter. Als CVP’er is hij nooit een partijslaaf geweest en heeft er altijd voor gekozen om een onafhankelijke koers te varen. Le Grelle zou later mee de districtsraad Berendrecht, Zandvliet en Lillo oprichten en er zes jaar voorzitter van worden. Hij ontpopte zich ook als bewaarder van het erfgoed, stichtte de Heemkundige Kring en het Poldermuseum, wist het reigersbos te bewaren en met de Bourla-schouwburg en de Vlaaikensgang redde hij ook monumenten in Antwerpen zelf. Graaf Daniel Le Grelle is van opleiding jurist en maakte carrière als bankier en bedrijfsleider. Hij is ook de man die als directeur van het keuringsbedrijf Vinçotte een groen certificaat invoerde. Als voorzitter hervormde hij het Belgisch Olympisch Comité tot het BOIC. Hij en zijn zoon stonden zestien jaar aan het hoofd van de commissie die de koning adviseert over de benoeming van nieuwe adel. De graaf was een man die, zowel de gewone man als, de groten der aarde ontmoette en hen niet zelden wist te charmeren. De familie neemt momenteel de nodige maatregelen om de uitvaartdienst te organiseren.