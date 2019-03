Gloednieuwe Range Rover gaat over de kop bij ongeval Sander Bral

28 maart 2019

17u07 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Een gloednieuwe Range Rover is in Lillo in de Antwerpse haven over de kop gegaan bij een ongeval. De bestuurder van een andere wagen knalde donderdagnamiddag in de flank van de Rover waardoor die over de kop ging. De twee inzittenden raakten slechts lichtgewond.

Op de Scheldelaan in Lillo vielen donderdag twee lichtgewonden bij een ongeval met twee personenwagens. Een bestuurder van een Range Rover wilde de straat oversteken om richting het havencentrum van Lillo te rijden. Hij merkte een Mercedes-Benz met Nederlandse nummerplaat die van de Zandvlietsluis kwam gereden, te laat op. Een aanrijding kon niet meer voorkomen worden. Door de klap in de flank werd de Range Rover weggekatapulteerd en vloog hij over de kop. Het voertuig kwam op zijn dak tot stilstand. De twee inzittenden raakten gelukkig enkel lichtgewond.

Het koppel in de Mercedes bleef ongedeerd maar hun wagen moest wel getakeld worden. Ook de Range Rover raakte hard beschadigd en moest getakeld worden. De wagen was nog maar enkele weken oud. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden was er hinder op de Scheldelaan richting Antwerpen.