Gesloten kerk van Berendrecht herleeft in Poldermuseum Alfons Schryvers

15 april 2019

Na een jaar van restauratie- en herstellingswerken is het Poldermuseum in Lillo klaar voor het nieuwe seizoen. Blikvanger is de vroegere, en nu gesloten, kerk van Berendrecht. In een afzonderlijke zaal is het interieur van de kerk gereconstrueerd met originele voorwerpen uit de kerk. Zondag 21 april heropent het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat in Lillo.

Na een noodzakelijke onderbreking van een jaar is het Poldermuseum levendiger dan ooit. Van de gedwongen sluiting hebben een groep vrijwilligers gebruik gemaakt om alle zalen op te kuisen, de collectie onder handen te nemen en nieuwe initiatieven uit te werken. Met verschillende schermen doet ook de multimedia voor het eerst haar intrede in het Poldermuseum. Aan de hand van antieke filmbeelden wordt in de Polderkamer de geschiedenis van de Antwerpse Noorderpolders vertoond en de daarop volgende teloorgang van de polderdorpen. Op andere schermen is aandacht voor de graanteelt, schilder Nicasius De Keyser, het gansrijden en vervlogen beroepen zoals klompenmaker. Ook aan de inkom staat een scherm. In een, met eigen antieke voorwerpen, ingerichte woonkamer, winkeltje, dorpscafé en klaslokaaltje druipt de nostalgie in het Poldermuseum van de muren.

Berendrechtse kerk

Het Poldermuseum plaatst elk jaar een thema in de kijker. Dit seizoen werd gekozen voor de kerk van Berendrecht. Die kerk werd eind vorig jaar ontwijd en buiten dienst genomen. “In het kader van het 900-jarig bestaan van Berendrecht, en de definitieve buitengebruikstelling van de Sint Jan Baptistkerk, lag het voor de hand om dat thema te kiezen” zegt Philippe Beaujean van het Poldermuseum. “In nauw overleg met de kerkfabriek, werd een groot deel van het interieur geschonken aan de heemkundige kring. In het Poldermuseum werd de nodige ruimte vrijgemaakt om een degelijke reconstructie te realiseren. Het hoofdaltaar, de preekstoel, de doopvont en nog andere items. Bovendien is aansluitend een nieuwe ruimte ingevuld met een historisch overzicht van de kerkgeschiedenis door de eeuwen heen aangevuld met allerlei bezienswaardigheden, curiosa en documenten uit het parochiale leven”.

Kerk leegmaken

Leo Bril, voorzitter van de kerkraad Berendrecht spreekt van een goede oplossing. “De kerk moest leeg en niets mocht nog herinneren aan de vroegere erediensten. In de kapel Hagelberg was geen plaats. Enkel de kerken van Zandvliet en Kapellen konden sommige religieuze voorwerpen overnemen. Gelukkig kwam het Poldermuseum als redder op de proppen”. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) is tevreden met de keuze voor de kerk van Berendrecht. “De gesloten kerk krijgt nu alle aandacht die ze verdiend. Gegroeid uit een kleine kapel, en opgeklommen tot een volwaardig kerkgebouw, zal ze met deze tentoonstelling blijven leven als tastbare herinnering voor de Berendrechtenaren”. Van 21 april tot en met 27 oktober is het Poldermuseum alle zondagen, en feestdagen, geopend tussen 13 uur en 18 uur (laatste toegang 17 uur). Toegangsprijs is 2,50 euro. Groepen kunnen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. Voor informatie en boekingen: 0477/61.84.67 of secretariaatpoldermuseum@gmail.com.