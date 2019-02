Gansrijders zadelen hun paarden voor nieuw seizoen koppentrekken Alfons Schryvers

27 februari 2019

Liefhebbers van een brok onvervalste polderfolklore moeten die weekend afzakken naar de Antwerpse polderdorpen. Daar wordt gestreden voor de koningskroon bij de verschillende gansrijdersmaatschappijen. Zaterdag komen de ruiters in actie op de Botermarkt in Zandvliet en op de Solftplaats in Berendrecht. Zondag is het opnieuw gansrijden in Berendrecht en Zandvliet en palmen de Stabroekse gansrijders de Dorpsstraat in.

Het gansrijden is een eeuwenoude traditie die nog steeds actief wordt beoefend in de Antwerpse polderdorpen Zandvliet, Berendrecht, Lillo, Stabroek, Ekeren en Hoevenen. Vooral de laatste twintig jaar kent het spel een ware heropleving. De meeste gansrijdersverenigingen moeten zelfs met wachtlijsten werken omdat er elk jaar maar dertig deelnemers aan de wedstrijd mogen deelnemen. In Stabroek is de wachtlijst al opgelopen tot meer dan 35 ruiters die geduldig wachten tot een nog actieve ruiter er de brui aan geeft. Het spel is onderworpen aan regels die meer dan honderd jaar oud zijn. De ruiters moeten, in uniform en te paard, beurtelings onder de galg doorrijden en proberen de gans te onthoofden. Zij mogen slechts met één hand trekken en hun paard mag niet stil staan, noch stappen. Tijdens het spel is er steeds een “doktoor” met zijn “verpleegsters” aanwezig om eventuele gevallen ruiters terug op te knappen met het nodige verband en een goede borrel. Ook is er een “agent” aanwezig die de ruiters en de toeschouwers moet beboeten als er iets verkeerd gebeurt. Diegene die de kop kan afrukken wordt de Koning voor één jaar van zijn maatschappij. Tijdens het Keizerschap komen de koningen van de laatste 3 jaar van ieder dorp bijeen om voor de Keizerstitel te strijden. Het Keizerschap wordt dit jaar verreden op zondag 7 april in Zandvliet. Het dorp van de uittredende keizer.

Gelegenheidsorkestjes

In Berendrecht strijden zaterdag 2 maart de ruiters van de Lollemannen voor de koningskroon. Op hetzelfde ogenblik komen in Zandvliet de veteranen van Vermaak na Arbeid in actie. Zondag 3 maart verzamelen de leden van de Nieuwe Gans Berendrecht om uit te zoeken wie hun nieuwe koning zal worden. In Zandvliet is het dan ook de beurt aan de Jonge Ruiters en tegelijkertijd strijden in het centrum van Stabroek strijden de Stabroekse Gansrijders voor de hoogste eer. Vooraf aan het gansrijden trekt een stoet door het dorp en worden enkele herbergen bezocht. Tijdens het spel zorgt een gelegenheidsorkestje in verschillende herbergen voor sfeer uit vervlogen dagen. Het eigenlijke spel start overal omstreeks 15 uur. In Berendrecht staat de galg opgesteld op de Solftplaats, in Zandvliet op de Botermarkt. In Stabroek komen de ruiters in actie in de Dorpstraat. Het gansrijden kan uitlopen tot een flink stuk na 18 uur. Zondag is het centrum van Stabroek volledig autovrij tot na afloop van het gansrijden. Zowel voor de voertuigen als het openbaar vervoer is een omleiding voorzien.

