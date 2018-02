Gansrijders, zadel uw paarden FOLKLORISTISCH SPEKTAKEL GAAT DIT WEEKEND WEER VAN START FONS SCHRYVERS

08 februari 2018

02u33 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Liefhebbers van een brok onvervalste folklore moeten dit weekend afzakken naar de Antwerpse polderdorpen. Gansrijders strijden dan tegen elkaar in Berendrecht, Zandvliet en Stabroek om uit te maken wie de koningskroon mag dragen. Hoogtepunt is het keizerschap op zondag 18 maart op de Solftplaats in Berendrecht. De Antwerpse polderdorpen zijn de enige in Vlaanderen waar de traditie nog levendig is.

In de polderdorpen Stabroek, Berendrecht en Zandvliet loopt iedereen het komende weekend wild van het gansrijden. Deelnemers, supporters en toevallige passanten leven mee met het folkloristische spel waarbij kleurrijk uitgedoste ruiters, op boerenpaarden, om beurt onder de galg door rijden. Daaraan hangt een dode gans, netjes verpakt in een stevig net. Wie na uren strijd de kop van het dier aftrekt, is koning voor één jaar en wordt dan letterlijk op de schouders gedragen.





Pijnloze dood

"Het gansrijden in Vlaanderen is alleen blijven bestaan in de Antwerpse polderdorpen en moet ondertussen al meer dan honderd jaar oud zijn", zegt Frans Ysermans van het Poldermuseum. "Voor de wet op de dierenbescherming werd het spel tijdens de carnavalsperiode ingericht door enkele boeren. Die haalden een gans van het erf, bonden de poten bijeen met een touw en bevestigden het dier aan een boomtak of een galg. Tegenwoordig wordt de gans door een veearts op pijnloze wijze gedood en in een net gehuld. Zo kan het spel geregeld worden door de snijmeesters. Die mogen volgens het reglement op gezette tijden enkele mazen doorknippen."





Keizerskroon

Zaterdag verzamelen ruiters van de Veteranen Zandvliet op de Botermarkt, in het centrum van Zandvliet. Tegelijkertijd komen de ruiters van de Lollemannen samen op de Solftplaats in het centrum van Berendrecht. Zondag is het in Zandvliet aan de Jonge ruiters van de Zandvlietse gansrijders om in het strijdperk te treden. In Berendrecht nemen dan de ruiters van de Nieuwe Gans het tegen elkaar op. Ook in de Dorpsstraat, in het centrum van Stabroek, wordt zondag de gans gereden door Stabroekse gansrijders.





Zondag 18 februari organiseert de Lustige Gans Ekeren gansrijden op het Kristus Koningplein in het centrum van Ekeren. Zondag 25 februari is het de beurt aan de Ware Gans Lillo op het Kazerneplein in Lillo. De ruiters van de Oude Gans Berendrecht komen in actie op zondag 4 maart. Hoevense gansrijders sluiten het koningrijden af op zondag 11 maart op het Frans Oomsplein. Hoogtepunt van het gansrijden is het keizerschap op zondag 18 maart op de Solftplaats in Berendrecht. Dan nemen alle recente koningen het tegen elkaar op voor de keizerskroon. De hoogste onderscheiding die een gansrijder kan behalen. Het gansrijden start telkens om 15 uur en kan soms uitlopen tot flink na 18 uur. Op alle plaatsen gaat het gansrijden vooraf aan een optocht met voetvolk, ganzenwagen, muzikanten en paarden. Het gezelschap bezoekt dan enkele plaatselijke herbergen waar telkens een gelegenheidsorkestje voor de nodige sfeer zorgt.