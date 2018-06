Freelancers doen polderverleden herleven 22 juni 2018

Het vijftal Louis Van Rhijn, Roger Brands, Karel Indeganck, Peter Konings en Willy Van Laerhoven vormen samen The Freelancers. Hoewel de Engelse naam het niet zou zeggen spelen ze vooral bekende Vlaamse klassiekers uit vervlogen tijden. Ze zijn allen afkomstig uit de Antwerpse poldergemeenten en zijn uitgegroeid tot een vaste waarde op elk volksgebeuren en zorgen er voor een ongeziene ambiance. "We zijn allen gepensioneerd en muziekliefhebbers. We vertegenwoordigen wat muziek uiteindelijk moet zijn. Herkenbaarheid en vrolijkheid" zegt Louis Van Rijn. "We zijn een mobiele groep die zelfs optreden tijdens voetbalwedstrijden en geregeld gevraagd worden in rusthuizen. Mensen enthousiasmeren om te blijven luisteren en zich te amuseren. Dat is onze boodschap. Zo lang we ons vermaken gaan we verder." Informatie over de muziekgroep via 0486-03.58.35 of uisvanrhijn@hotmail.com











(FSE)